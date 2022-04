Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a bien tranché pour l’avenir de Pochettino !

Publié le 24 avril 2022 à 22h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé vers la sortie depuis maintenant un bon moment, Mauricio Pochettino devrait bel et bien être limogé par le PSG cet été à en croire les dernières tendances.

Interrogé en zone mixte dimanche soir après le sacre du PSG en Ligue 1, Leonardo s’est montré très évasif sur l’avenir de Mauricio Pochettino : « On doit parler avec lui. Il a un an de contrat avec nous. on doit voir un peu, par rapport à tout. Ce n’est pas que la question Pochettino. C’est vrai que c’était une saison lourde. Pour tout le monde. On doit parler avec des joueurs, pas seulement avec l’entraîneur pour clarifier des situations, pour décider de la stratégie pour la nouvelle saison. C’est un discours général et cela concerne tout le monde », a confié le directeur sportif du PSG. Mais la messe semble dite dans ce dossier…

Pochettino vers la sortie !