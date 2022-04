Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma prend position pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 24 avril 2022 à 21h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’avenir de Lionel Messi a pu être remettre en question après l’élimination du PSG en Ligue des Champions face au Real Madrid, Gianluigi Donnarumma monte au créneau pour l’attaquant argentin.

Recruté libre par le PSG l’été dernier, Lionel Messi n’a pas retrouvé son meilleur niveau depuis son arrivée dans la capitale française, et certains ont même réclamé le départ de l’ancienne gloire du FC Barcelone cet été. Mais pour Gianluigi Donnarumma, interrogé au micro de Sky Italia , Messi reste un élément indispensable du PSG et le gardien italien assure sa défense.

« Messi est très important pour nous »