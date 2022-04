Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce retentissante sur le dossier Haaland !

Publié le 25 avril 2022 à 1h45 par La rédaction

Annoncé sur le départ du Borussia Dortmund cet été, Erling Haaland, notamment suivi par le PSG, a vu Roman Weidenfeller se prononcer sur son avenir.

Le mercato du PSG sera animé. Avec l’incertitude concernant l’avenir de Kylian Mbappé, Leonardo n’a eu d’autre choix que d’anticiper sa succession. Comme vous l’a révélé en exclusivité Le 10 Sport, Erling Haaland est la priorité du PSG pour remplacer le champion du monde 2018. Un dossier compliqué puisque la concurrence est féroce, notamment du côté de Manchester City. Pour le Borussia Dortmund, peu importe le choix, on attend juste une décision rapide.

«Il est important qu'il prenne une décision maintenant»