Mercato - PSG : Les gros doutes de Lionel Messi sur son avenir...

Publié le 25 avril 2022 à 7h15 par Axel Cornic

Arrivé l’été dernier à la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi ne serait vraisemblablement pas heureux au PSG.

On ne peut pas dire qu’on ait vu le vrai Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Cette saison, le septuple Ballon d’Or affiche des statistiques bien loin de ses standards et cela n’a pas manqué d’agacer les supporters, qui l’ont copieusement sifflé. Ainsi, l'idée d'’un départ a rapidement fait surface, alimentée par les rumeurs de la presse catalane concernant un retour au FC Barcelone. Ce scénario semble toutefois impossible à l’heure actuelle, puisqu’aucun club au monde ne semble pouvoir offrir à Messi ce que lui offre le PSG... et encore moins un Barça qui traverse la pire crise économique de son histoire.

Lionel Messi va rester, mais...