Mercato - Barcelone : Le Barça aura une ouverture pour le retour de Messi !

Publié le 21 avril 2022 à 4h30 par Thibault Morlain

Après avoir dû lâcher à contrecoeur Lionel Messi, le FC Barcelone pourrait bien avoir l’occasion de le faire revenir.

L’été dernier, après 21 ans d’union, le FC Barcelone a dû se résoudre à laisser partir Lionel Messi. En effet, pour des raisons économiques, l’Argentin n’a pas pu être prolongé. Libre, le septuple Ballon d’Or s’est alors engagé avec le PSG, signant jusqu’en 2023. Mais alors que Messi vient à peine de poser ses valises à Paris, l’idée de le revoir à Barcelone a déjà été évoquée. Un rêve pour beaucoup en Catalogne, mais cela ne devrait pas être pour maintenant…

Rendez-vous en 2023 ?