Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar en passe de régler un dossier chaud au PSG ?

Publié le 21 avril 2022 à 4h00 par T.M.

Pour le PSG, la prolongation de Xavi Simons est une priorité depuis plusieurs mois maintenant. Et pour l’avenir du Néerlandais, une issue positive se rapprocherait.

Plusieurs dossiers chauds s’empilent sur le bureau de Leonardo. Si la prolongation de Kylian Mbappé est tout en haut de la pile, celle de Xavi Simons est également un dossier chaud au PSG. Considéré comme un grand talent en devenir, le Néerlandais incarne l’avenir du club de la capitale. Mais encore faut-il réussir à le conserver. Actuellement, Xavi Simons arrive au terme de son contrat et en l’absence d’un énorme temps de jeu avec Mauricio Pochettino, des questions pourraient se poser sur son avenir.

L’aventure continue au PSG ?