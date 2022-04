Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi Simons, Michut... Pochettino interpelle ses pépites !

Publié le 19 avril 2022 à 15h15 par D.M.

Mauricio Pochettino s'est exprimé sur un dossiers sensible, à savoir l'avenir des jeunes joueurs issus du centre de formation. Le technicien a notamment envoyé un message à Xavi Simons et Edouard Michut.

Même si avenir au PSG demeure incertain, Leonardo poursuit son travail en coulisses. Le directeur sportif du club parisien travaille sur le prochain mercato estival, mais aussi sur les prolongations de plusieurs joueurs. La priorité demeure bien évidemment celle de Kylian Mbappé, mais Leonardo doit également gérer les cas Xavi Simons et Edouard Michut. Considérés comme des espoirs solides au sein du PSG, les deux joueurs hésitent toujours à prolonger leur aventure dans la capitale en raison de leur faible utilisation dans l'équipe première.

« Ils peuvent avoir un rôle dans le futur»