Mercato - PSG : Nouvelle menace pour le Qatar avec Xavi Simons !

Publié le 20 avril 2022 à 13h15 par G.d.S.S.

En fin de contrat à l’issue de la saison avec le PSG, Xavi Simons pourrait donc quitter gratuitement le club de la capitale, d’autant qu’il dispose désormais d’une offre du Bayer Leverkusen.

« Je suis heureux à Paris, mais maintenant je me concentre juste sur le fait d'avoir des minutes dans les derniers matchs qui arrivent. En juin, on verra ce qui va se passer », confiait récemment Xavi Simons dans un entretien accordé à NOS au sujet de son avenir très incertain au PSG, alors que le jeune milieu offensif néerlandais de 18 ans arrivera au terme de son contrat en juin prochain. Le Qatar fait le forcing en coulisses pour convaincre Simons de prolonger au PSG, mais les écuries étrangères sont plus que jamais à l’affût dans cet épineux dossier.

Leverkusen débarque pour Xavi Simons