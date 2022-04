Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le suspense est complet pour l’avenir de Leonardo !

Publié le 25 avril 2022 à 6h15 par Thomas Bourseau

Homme fort du mercato XXL du PSG de l’été dernier, Leonardo a forcément sa part de responsabilité sur les échecs sportifs du PSG cette saison. Et le directeur sportif du Paris Saint-Germain n’a pas dit le contraire en laissant planer le doute sur son avenir au micro de Canal+.

Directeur sportif du PSG depuis son retour à l’été 2019, Leonardo pourrait ne pas s’éterniser à son poste. Le recrutement XXL qu’il a effectué à la dernière intersaison qui n’a pas permis au Paris Saint-Germain de passer le stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions ainsi que la gestion du dossier Kylian Mbappé pourraient lui coûter cher. Le Parisien révélait même dernièrement que son départ avec celui de Mauricio Pochettino à la fin de la saison seraient plus que de simples options. Alors que le PSG a été sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire samedi soir après le point du match nul engrangé face au RC Lens (1-1), Leonardo s’est longuement confié sur son avenir au micro d’OIivier Tallaron.

«On va sortir avec des réflexions, prendre des décisions, et on va avancer»