Mercato - PSG : Le clan Mbappé lâche un indice de taille pour son avenir !

Publié le 24 avril 2022 à 10h15 par Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n'a toujours pas annoncé publiquement sa décision pour son avenir. Mais son entourage s'est permis de lâcher un indice de taille sur les réseaux sociaux.

Pour le moment, personne ne sait sous quelles couleurs évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore ne s’est toujours pas prononcé publiquement sur son avenir. Alors que le Real Madrid le convoite très fortement, le PSG croit toujours en ses chances de le prolonger comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité. Mais pour l’instant, tout est encore possible pour la suite de la carrière de Kylian Mbappé. D’ailleurs, son entourage a lâché un petit indice sur les réseaux sociaux.

La mère de Mbappé a laissé un indice sur Twitter