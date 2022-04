Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opportunité en or se présente à Leonardo !

Publié le 24 avril 2022 à 18h30 par Pierrick Levallet

Désireux de se renforcer en vue de la saison prochaine, le PSG lorgnerait sur Antonio Rüdiger, qui est en fin de contrat en juin prochain. D’ailleurs, le club de la capitale pourrait bien entrevoir une ouverture dans le dossier malgré les nombreux prétendants pour le défenseur central, puisque Thomas Tuchel a confirmé que le joueur de 29 ans allait faire ses valises cet été.

Maintenant que le PSG a assuré son dixième titre de champion de France après son match nul ce samedi contre le RC Lens (1-1), la direction parisienne va pouvoir se concentrer sur le prochain mercato estival. Malgré le recrutement XXL de l’été dernier, le club de la capitale entendrait bien encore se renforcer en vue de la saison prochaine. Dans cette optique, Leonardo aurait placé quelques joueurs sur sa liste, comme Aurélien Tchouaméni, Paul Pogba, Erling Haaland, ou encore Antonio Rüdiger. Ce dernier est en fin de contrat en juin prochain, et il n’a toujours pas prolongé avec Chelsea, alors que l’équipe de Premier League doit faire face aux sanctions imposées contre Roman Abramovich. Cependant, les Blues aimeraient conserver l’international allemand cet été, mais l’affaire semble très mal engagée.

Rüdiger a repoussé une offre XXL de Chelsea

Selon les information du média britannique The Telegraph , Antonio Rüdiger aurait repoussé une dernière grosse offre de Chelsea. Le club londonien aurait espéré convaincre le défenseur central de prolonger en lui offrant un salaire d’environ 12,2M€ par saison. Cependant, les représentants du joueur de 29 ans désiraient obtenir une prime à la signature de 12M€ pour Antonio Rüdiger, en plus de frais d’agent et d’un salaire encore plus élevé pour l’international allemand. Le défenseur central aurait donc refusé la dernière proposition de Chelsea. Pendant ce temps, les représentants de l’Allemand se seraient déjà entretenus avec le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus et le PSG. Manchester United figurerait également parmi les prétendants d’Antonio Rüdiger. Et la course devrait s’intensifier très prochainement puisque Thomas Tuchel a confirmé le départ de son joueur cet été.

Tuchel confirme le départ de Rüdiger cet été