Mercato - PSG : Le Qatar peut souffler pour Paul Pogba !

Publié le 23 avril 2022 à 22h45 par Axel Cornic

En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba est notamment lié au PSG ainsi qu’à un retour dans son ancien club de la Juventus. Cette dernière piste ne serait toutefois pas aussi chaude qu’on pouvait le penser...

La saison de Paul Pogba est terminée et on pourrait bien ne plus jamais le revoir sous les couleurs de Manchester United. C’est tout simplement son entraineur qui l’a expliqué, en conférence de presse. « En l’état actuel, Pogba ne prolongera pas son contrat avec Manchester United » a déclaré Ralf Rangnick. « Le plus probable est qu’il ne soit plus là la saison prochaine ». Il faut dire que l’avenir de Pogba fait couler énormément d’encre et en France on croit dur comme fer à une arrivée en Ligue 1, du côté du Paris Saint-Germain. Cet été Leonardo semble déterminé à frapper plusieurs gros coups et Pogba serait tout en haut de sa liste, avec le PSG qui pourrait donc s’attacher les services d’une star du football français ainsi que d’un joueur au talent indéniable.

Pogba pas si proche que ça d’un retour à la Juventus