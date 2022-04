Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce qui pourrait relancer le feuilleton Lewandowski !

Publié le 24 avril 2022 à 19h00 par La rédaction

Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, Robert Lewandowski a pu entendre Roman Weidenfeller, son ancien coéquipier et actuel membre du directoire du Borussia Dortmund, se confier sur son avenir.

L’avenir de Robert Lewandowski est toujours aussi flou. A un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, le FC Barcelone le suit de près et espérerait réaliser un gros coup cet été. Toutefois, le club bavarois n’envisage toujours pas de s’en séparer. « Si j’exclus son départ ? Oui. Nous allons avoir des discussions, puis nous verrons comment les choses évoluent. Il a un contrat jusqu'en 2023, maintenant nous allons parler de ce qui se passera après », explique Hasan Salihamidzic au micro de Sky Sport . Cependant, Robert Lewandowski ne serait pas spécialement du même avis…

«Je sais qu'il est très pensif sur le fait de signer peut-être deux ans de plus à l'étranger plutôt qu'un an de plus au Bayernn»