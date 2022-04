Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma prêt à tout pour quitter le PSG ?

Publié le 24 avril 2022 à 19h10 par Axel Cornic

Très critiqué cette saison, Gianluigi Donnarumma pourrait déjà quitter le Paris Saint-Germain, avec la presse italienne qui parle d’un retour en Serie A.

La polémique des gardiens ne va pas durer au Paris Saint-Germain. Toute la saison, l'identité du titulaire dans les cages a toujours été un mystère, avec Mauricio Pochettino qui n’a jamais véritablement tranché en faveur de Keylor Navas ou Gianluigi Donnarumma. Ce dernier aurait d’ailleurs été particulièrement affecté par cette situation et La Gazzetta dello Sport a récemment annoncé qu’il aurait déjà envie de quitter le PSG pour retrouver la Serie A, qu’il a quitté il y a moins d’un an. Les pistes ne sont pas nombreuses, puisque les médias italiens parlent uniquement d’un possible prêt à la Juventus, qui de son côté aurait l’intention d’attendre au moins l’été 2023 pour que Donnarumma puisse bénéficier d’un régime fiscal avantageux.

Donnarumma serait prêt à baisser son salaire