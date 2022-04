Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une fortune refusée par la prochaine recrue d'Ancelotti ?

Publié le 25 avril 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors qu’il devrait prochainement s’engager avec le Real Madrid, Antonio Rüdiger aurait, au préalable, refusé une offre colossale de Manchester United par respect pour Chelsea.

Sauf rebondissement de dernière minute, Antonio Rüdiger devrait être un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Après la victoire contre West Ham (1-0), Thomas Tuchel a scellé le départ de son défenseur. « J'ai le sentiment qu'on a tout fait (pour le garder) ces derniers mois, moi personnellement et le club. Maintenant on est dans une situation dans laquelle on ne peut plus se battre et Antonio a dit qu'il quitterait le club cet été. C’est sa décision, ce n'est pas génial pour nous mais je ne le prends pas personnellement. Il a été fantastique, dans son attitude et sur le terrain. C'est un joueur clé et il le restera jusqu'à la fin de la saison mais on est évidemment très déçus », concède le technicien allemand dans des propos relayés par RMC Sport .

Antonio Rüdiger a dit non à Manchester United