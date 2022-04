Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Leonardo dicté par deux éléments ?

Publié le 25 avril 2022 à 9h45 par La rédaction

Directeur sportif du PSG depuis 2019, Leonardo est sur un siège éjectable. Deux éléments pourraient conditionner l’avenir du Brésilien dans la capitale...

Après avoir déjà occupé le poste de directeur sportif du Paris Saint Germain entre 2011 et 2013, Leonardo a repris cette fonction au sein du club de la capitale depuis 2019. A l’origine de l’arrivée de nombreux joueurs prestigieux au PSG (Ibrahimovic, Thiago Silva, Messi, etc.), l’ancien entraineur de l’AC Milan est tout de même fortement critiqué pour son rôle. Au point d’être évincé par sa direction ?

Voilà ce qui pourrait sauver Leonardo...