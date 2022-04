Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dénouement du feuilleton Haaland déjà connu ?

Publié le 25 avril 2022 à 6h45 par Thomas Bourseau

Bien que le PSG ait des vues sur Erling Braut Haaland pour succéder à Kylian Mbappé, l’avenir de l’attaquant du Borussia Dortmund semble s’écrire à Manchester City. Et le directeur sportif du BvB pourrait bien avoir vendu la mèche…

Cela fait à présent un long moment que le nom d’Erling Braut Haaland est lié au PSG. Le serial buteur du Borussia Dortmund est certes contractuellement engagé avec le BvB jusqu’en juin 2024. Cependant, une clause libératoire de 75M€ est incluse dans son contrat et serait effective jusqu’au 30 avril prochain. Une occasion en or pour quiconque étant intéressé et donc, pour le PSG alors que les propriétaires qataris font de l’international norvégien la priorité pour combler le potentiel départ de Kylian Mbappé en tant qu’agent libre cet été. Néanmoins, Manchester City aurait considérablement bougé ses pions pour accueillir Haaland lors du mercato estival.

« Ce ne serait pas une surprise totale pour nous »