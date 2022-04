Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va régler un dossier brûlant !

Publié le 25 avril 2022 à 6h00 par Arthur Montagne

Alors que Keylor Navas a affiché son agacement face à la situation des gardiens de but du PSG, Leonardo assure qu'il prendra les décisions nécessaires.

Le PSG ayant obtenu officiellement son dixième titre de Champion de France, certains dossiers vont pouvoir s'accélérer en interne. A l'image de celui des gardiens de but. Et pour cause, ces derniers jours, Keylor Navas rappelait qu'il n'avait pas l'intention de continuer une saison supplémentaire dans les mêmes conditions. « Il faut étudier beaucoup de choses. Au final j’ai une très bonne relation avec Gigio (Donnarumma), il n’y a pas de problème avec lui. Bien sûr, je veux jouer tous les matches. Au final, si c’est une situation comme cette année, ce sera compliqué. On va voir ce qu’il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse ici, je suis content à Paris, tout le monde me traite bien. On va voir ce qu’il se passera, il faut que ça change d’une manière ou d’une autre », assurait le portier costaricien. Samedi soir, Leonardo a reconnu qu'il faudrait probablement prendre des décisions.

«S'il existe une solution qui convient à tous, nous n'aurons aucun problème à prendre une décision»