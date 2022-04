Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La presse espagnole scelle l’avenir d’Ancelotti !

Publié le 25 avril 2022 à 9h30 par Bernard Colas

Nommé à la tête du Real Madrid l’été dernier, Carlo Ancelotti serait d’ores et déjà assuré de rester à son poste pour la saison prochaine.

Rappelé par Florentino Pérez pour succéder à Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti répond aux attentes placées en lui. Six ans après son départ, le technicien italien n’a pas mis longtemps avant de prendre ses marques et est désormais tout proche d’aller décrocher le 35e titre du Real Madrid en Liga, mais Ancelotti peut encore faire mieux, puisque le club de la capitale espagnole est toujours en lice en Ligue des champions et affrontera Manchester City en demi-finale. Une double confrontation très attendue qui ne devrait toutefois pas influencer l’avenir de l’entraîneur.

Ancelotti assuré de rester