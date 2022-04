Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour ce renfort en attaque ?

Publié le 25 avril 2022 à 7h30 par La rédaction

Dans les petits papiers du Real Madrid, Serge Gnabry ne penserait actuellement pas à une prolongation de contrat au-delà de 2023

Auteur de 16 buts et 10 passes décisives en 42 matchs avec le Bayern Munich cette saison, Serge Gnabry réalise une saison de haute volée, et suscite l’intérêt du Real Madrid. Désireux de densifier son secteur offensif en vue des prochaines années, Florentino Pérez s’intéresse grandement à la situation de l’ailier, dont le contrat arrivera à son terme en juin 2023, et aimerait enregistrer son arrivée libre. Pour Sky Sport , le directeur sportif bavarois, Hasan Salihamidzic a exprimé son désir de voir l’international allemand rester : « J'espère que non, car c'est un joueur que nous apprécions et que les fans apprécient également. J'espère qu'il restera ici parce qu'il s'intègre bien dans ce groupe. On ne peut pas s'imaginer sans lui » . Toutefois, Gnabry ne verrait pas cela du même œil, et ne penserait pas à prolonger son bail en Allemagne.

Gnabry ne pense pas à prolonger avec le Bayern