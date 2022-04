Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta reçoit une terrible réponse à 50M€ !

Publié le 25 avril 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Très intéressé par Robert Lewandowski, le FC Barcelone a reçu une terrible réponse du Bayern Munich concernant le Polonais.

A la recherche d’un buteur de renom pour cet été, le FC Barcelone pourrait notamment trouver son bonheur au Bayern Munich avec Robert Lewandowski. Sous contrat jusqu’en 2023 en Bavière, le Polonais semble de moins en moins heureux au sein de son club. Au point de vouloir le quitter cet été ? Le Barça pourrait ainsi profiter de cette ouverture pour récupérer Lewandowski, moyennant une somme de 40-50M€. Mais au Bayern Munich, on n’entend pas lâcher si facilement.

« Il a un contrat jusqu’en 2023 »