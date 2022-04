Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez est prévenu pour cette piste XXL !

Publié le 24 avril 2022 à 21h00 par La rédaction

Alors que sa prolongation au Bayern Munich traîne, Serge Gnabry serait suivi par le Real Madrid. Hasan Salihamidzic, le directeur sportif munichois, a répété son envie de voir Gnabry rester en Bavière.

Même si le Real Madrid compte bien jeter toutes ses forces dans le feuilleton Mbappé, l’attaquant du PSG n’est pas la seule cible du club madrilène. Serge Gnabry en est une autre. En fin de contrat à l’été 2023 avec le Bayern Munich, l’international allemand n’est pas assuré de continuer son aventure avec le club bavarois, loin de là. Le Real Madrid garde un œil sur sa situation mais le Bayern ne compte pas lâcher l’affaire.

«J'espère qu'il restera ici parce qu'il s'intègre bien dans ce groupe»