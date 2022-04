Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se bouscule pour cette piste de Longoria !

Publié le 25 avril 2022 à 20h10 par La rédaction

Si Mohamed Ali-Cho est bien ciblé par l’OM en vue du prochain mercato estival, il y aura toutefois de la concurrence sur ce dossier.

Mohamed Ali-Cho est l’une des révélations de cette saison. S’il a déjà été intégré à l’effectif du SCO d’Angers la saison dernière, le joueur de 18 ans est beaucoup plus utilisé désormais, lui qui a disputé 28 des 34 matchs disputés par les noirs et blancs cette saison. Auteur de bonnes prestations avec son club formateur, l’international français U19 pourrait quitter les Scoïstes cet été, et suscite déjà de l’intérêt en Ligue 1. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’Olympique de Marseille aurait déjà manifesté son intérêt pour le jeune attaquant en vue du prochain mercato estival. Toutefois, l’OM ne serait pas seul à s’intéresser à la situation du natif de Stains.

L’OM n’est pas seul sur Ali-Cho