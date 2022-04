Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sur le point de perdre la main pour ce buteur de Ligue 1 ?

Publié le 25 avril 2022 à 21h10 par Axel Cornic

Arrivé cet hiver en prêt de l’Inter, martin Satriano réalise de belles choses au Stade Brestois, ce qui aurait attiré l’attention de l’OM... mais également de nombreux clubs étrangers !

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille s’annonce délicat. La menace d’une suspension existe toujours et Pablo Longoria devra régler plusieurs dossiers, comme avec Arkadiusz Milik ou encore Duje Caleta-Car. Le président de l’OM semble toutefois également se préparer à quelques recrues et si la Serie A est toujours être son terrain de chasse préféré, il semble également être à l’affût des talents de Ligue 1. C’est le cas avec Seko Fofana du RC Lens, mais également avec Martin Satriano, arrivé au Stade Brestois lors du dernier mercato et déjà auteur de quatre buts en douze apparitions, avec notamment un doublé face à Troyes le 13 février dernier (5-1).

Chelsea et Tottenham tiennent la corde pour Satriano