Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour ce joueur de Ligue 1, la guerre est déclarée !

Publié le 23 avril 2022 à 5h30 par Thomas Bourseau

Piste prise en considération par Pablo Longoria pour le prochain mercato de l’OM, Seko Fofana affolerait tout bonnement l’Europe…

À l’instar du dernier mercato estival au cours duquel Pablo Longoria a tout bonnement multiplié les recrues, le président de l’OM serait sur la même longueur d’onde concernant la prochaine fenêtre des transferts. Et parmi les nombreuses pistes activées par le patron de l’OM figurerait le nom de Seko Fofano. En pleine forme avec le RC Lens, le milieu de terrain, l’international ivoirien de 26 aurait tapé dans l’oeil des décideurs de l’OM comme But Football Club l’a affirmé dernièrement.

Une bataille royale se prépare en coulisse pour Fofana !