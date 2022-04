Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Galtier s'attaque à une piste estivale de Sampaoli !

Publié le 22 avril 2022 à 9h10 par Bernard Colas

Cité parmi les cibles de l’OM en vue du mercato estival, Abdülkadir Ömür est également dans le viseur de l’OGC Nice, en pole dans ce dossier.

Alors que l’OM joue gros en cette fin de saison, avec une demi-finale de Conférence League contre Feyenoord et une deuxième place à consolider en Ligue 1, Jorge Sampaoli a déjà la tête au mercato estival et l’a fait savoir lors de sa dernière conférence de presse. « En parallèle des matchs, nous travaillons avec les scouts, le staff, on discute avec David Frio et Pablo Longoria. Nous échangeons beaucoup sur la préparation de la saison prochaine et des noms qui nous feront du bien dans notre style de jeu. Il y a aura des départs. Le plus important est de garder la base et d'y ajouter trois ou quatre joueurs qui pourront élever notre niveau », a notamment expliqué l’entraîneur de l’OM. Selon But , Pablo Longoria est notamment attentif à la situation d’Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), mais l’Olympique de Marseille pourrait se faire devancer par un autre club de Ligue 1.

Nice devance l’OM pour Abdülkadir Ömür