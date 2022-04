Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout s’éclaire dans le feuilleton Boubacar Kamara !

Publié le 22 avril 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Pourtant annoncé à l’Atletico de Madrid, Boubacar Kamara aurait finalement des chances de rejoindre Morgan Sanson à Aston Villa après son départ de l’OM cet été.

En marge du prochain mercato estival, Boubacar Kamara devrait plier bagage et quitter l’OM où il a fait toutes ses classes depuis son plus jeune âge. En fin de contrat cet été, Kamara ne devrait pas être prolongé. Et alors qu’une arrivée à l’Atletico de Madrid semblait se dessiner, le milieu défensif pourrait finalement prendre le chemin de la Premier League et y retrouver un ancien coéquipier à l’OM en la personne de Morgan Sanson.

Kamara sur le point de rejoindre Sanson à Aston Villa ?