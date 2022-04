Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria n’a pas oublié ce gros coup en Ligue 1 !

Publié le 21 avril 2022 à 21h10 par La rédaction mis à jour le 21 avril 2022 à 21h12

A quelques mois du mercato, Pablo Longoria, le président de l'OM, n’aurait toujours pas abandonné l’idée d’attirer Seko Fofana, le milieu du RC Lens.

Si l’OM se qualifie en Ligue des Champions, le mercato s’annonce mouvementé, que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées. Mais Pablo Longoria devra être malin puisque les finances ne sont pas dans le meilleur état possible. Cette semaine, Florent Germain, journaliste pour RMC Sport , annonçait la couleur : « Il va falloir que Pablo Longoria soit un peu un magicien cet été. McCourt va lui demander de limiter les dépenses même s'il y a qualification en Ligue des champions, mais il devra essayer de contenter Sampaoli ». Et pour entamer fort ce mercato, le président de l’OM aurait toujours en tête une grosse piste de Ligue 1…

Seko Fofana toujours dans les petits papiers