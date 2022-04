Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gignac a joué un sale tour à Pablo Longoria !

Publié le 21 avril 2022 à 20h10 par Dan Marciano

Aujourd'hui aux Tigres de Monterrey, Florian Thauvin est revenu sur son transfert et a dévoilé le rôle crucial d'André-Pierre Gignac dans son arrivée au Mexique.

Souvent discuté au sein de la cité phocéenne, Florian Thauvin est parvenu, la saison dernière, à faire l'unanimité à l'OM. Le joueur était devenu l'un des meilleurs éléments du groupe marseillais, que ce soit sous l'ère André Villas-Boas ou Jorge Sampaoli. Assez logiquement, Pablo Longoria avait approché son entourage pour discuter d'une prolongation. « J'ai été à deux doigts de prolonger. Pablo Longoria a tout fait et je le remercie encore. Il aurait mérité que je prolonge vu son investissement. Mais j'avais fait le tour de Marseille » a lâché Thauvin. L'international français a finalement pris la décision de s'envoler vers l'Amérique du Sud et rejoindre les Tigres de Monterrey. Ce vendredi, le joueur de 29 ans est revenu sur son transfert et a dévoilé le rôle, dans cette opération, d'André-Pierre Gignac, véritable star au Mexique.

« Dédé a initié le contact »