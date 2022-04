Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir d'Erling Haaland déjà réglé ? La réponse

Publié le 21 avril 2022 à 20h45 par Dan Marciano

A en croire la presse anglaise, Manchester City serait sur le point de s'offrir Erling Haaland. Les négociations auraient bien avancé, mais aucun accord total n'aurait été trouvé.

Si l'on en croit les informations de la presse anglaise, Manchester City serait sur le point de rafler la mise dans le dossier Erling Haaland. Selon le Daily Mail et de The Athletic , l'international norvégien, sous contrat cette saison avec le Borussia Dortmund, aurait donné son feu vert à un départ en Premier League. Agé de 21 ans, Haaland pourrait signer un contrat de cinq ans avec les Skyblues et toucher un salaire de 600 000€ par semaine. Positionné dans ce dossier, selon nos informations exclusives, le PSG serait bien distancé.

Toujours pas d'accord entre Manchester City et Haaland