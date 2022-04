Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse cote pour Pochettino dans le vestiaire de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 26 avril 2022 à 0h15 par La rédaction

Annoncé avec insistance du côté de Manchester United, Mauricio Pochettino a été doublé par Erik ten Hag. Pourtant, plusieurs joueurs mancuniens auraient soutenu la décision de faire venir l’entraîneur du PSG.

Où entraînera Mauricio Pochettino la saison prochaine ? Vu la saison que vit le PSG, difficile d’imaginer l’Argentin rester dans le club de la capitale. Après le nul contre Lens (1-1) et l’obtention du dixième titre de champion de France, Leonardo s’est exprimé sur l’avenir de Mauricio Pochettino : « Pochettino va-t-il rester ? Il a un an de contrat avec nous. On doit voir un peu par rapport à tout, ce n'est pas seulement la question de Pochettino. C'est vrai que ç'a été une saison lourde, surtout les derniers mois ». Ce qui est sûr, c’est que l’ancien coach de Tottenham n’ira pas à Manchester United…

Plusieurs joueurs de MU voulaient Pochettino