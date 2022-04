Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club de Pochettino déjà identifié ?

Publié le 25 avril 2022 à 11h15 par La rédaction

Loin de faire l’unanimité au Paris Saint Germain, l’entraineur argentin Mauricio Pochettino devrait être limogé, et la perspective d'un retour à Tottenham pourrait voir le jour pour le technicien argentin.

Arrivé au Paris Saint Germain début 2021, Mauricio Pochettino n’a jamais semblé aussi proche de la sortie. L’entraineur et ancien joueur du PSG est fortement critiqué depuis la déroute en huitièmes de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, et à en croire les dernières tendances, Pochettino ne sera pas conservé. Le Qatar aurait déjà acté en interne son départ pour la fin de saison, mais l'entraîneur du PSG aurait déjà une possibilité pour rebondir dans l'un de ses anciens clubs...

Retour à Tottenham pour Pochettino ?