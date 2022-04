Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Pochettino serait imminent !

Publié le 25 avril 2022 à 10h45 par Bernard Colas

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, Mauricio Pochettino devrait bien prendre la porte dans les prochaines semaines.

« On doit parler avec lui. Il a un an de contrat avec nous. on doit voir un peu, par rapport à tout. Ce n’est pas que la question Pochettino. C’est vrai que c’était une saison lourde. Pour tout le monde. » Interrogé samedi soir sur l’avenir de Mauricio Pochettino, Leonardo est resté évasif alors que l’avenir de l’entraîneur du PSG est très incertain. Dès le mois de novembre, le10sport.com vous révélait que le départ de l’Argentin n’était plus un sujet tabou en interne, et sa situation ne s’est pas arrangée après la nouvelle désillusion en Ligue des champions. Ainsi, l’avenir de Pochetitno semble ne plus faire beaucoup de doutes, une tendance qui se confirme.

Pochettino a déjà accepté son départ