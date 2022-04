Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Pochettino déjà trouvé ? La réponse !

Publié le 25 avril 2022 à 0h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que la direction du PSG semble avoir déjà acté le départ de Mauricio Pochettino en fin de saison, le club travaille activement sur sa succession mais ne s’est pas encore arrêté sur un profil précis.

« On doit parler avec lui. Il a un an de contrat avec nous. on doit voir un peu, par rapport à tout », confiait Leonardo samedi soir après le nouveau titre remporté par le PSG, restant donc très énigmatique sur le sort de Mauricio Pochettino. Pourtant, à en croire les dernières tendances, la messe serait déjà dite pour le technicien argentin qui ne sera pas conservé par le PSG cet été… mais qui vendra alors succéder à Pochettino ?

Le PSG a lancé ses recherches, mais...