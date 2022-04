Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle annonce retentissante de Mandanda sur sa situation !

Publié le 24 avril 2022 à 23h00 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 24 avril 2022 à 23h04

Malgré la situation concurrentielle délicate avec Pau Lopez cette saison dans les buts de l’OM, Steve Mandanda affiche un discours très serein sur sa situation personnelle et fait passer les intérêts du club avant le reste.

Partira, partira pas ? Comme au PSG avec Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, l’OM doit gérer l’épineuse question des gardiens de but qui font l’objet d’une alternance assez inédite cette saison. Steve Mandanda, véritable légende du club phocéen dont il porte les couleurs pour la 14e saison, s’est souvent retrouvé barré par Pau Lopez. Son avenir à l’OM a donc logiquement été remis en question, mais au micro de Prime Vidéo ce dimanche soir après la victoire à Reims (1-0) pour laquelle il était titulaire, Mandanda a affiché un discours plutôt serein concernant son futur à l’OM.

« Ce n’est pas simple, mais je mets le club au-dessus de moi »