Mercato - PSG : Une grosse candidature reçue pour le poste d'entraîneur ?

Publié le 24 avril 2022 à 17h15 par Pierrick Levallet

Afin de remplacer Mauricio Pochettino pour la saison prochaine, le PSG scruterait le marché des transferts à la recherche d'un nouvel entraîneur. Et la direction parisienne aurait déjà reçu un appel du pied de la part d'un potentiel prétendant au poste.

Recruté en 2021 pour remplacer un Thomas Tuchel qui ne faisait plus l’unanimité dans le vestiaire du PSG, Mauricio Pochettino n’a pas vu sa situation être meilleure. Régulièrement critiqué pour le style de jeu mis en place dans son effectif, l’entraîneur argentin voit sa place être grandement remise en question à l’approche du prochain mercato estival. S’il dispose encore d’un an de contrat, l’ancien de Tottenham pourrait faire ses valises dès cet été. Dans cette optique, le PSG scruterait le marché à la recherche d’un nouvel entraîneur. Et la direction aurait déjà reçu un appel du pied.

Conte a déjà offert ses services au PSG