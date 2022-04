Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta est mis sous pression pour ce protégé de Xavi !

Publié le 25 avril 2022 à 18h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 25 avril 2022 à 18h43

En cas de belle offre de transfert, avoisinant les 70M€, le FC Barcelone pourrait se laisser tenter par une vente de Frenkie de Jong bien que Xavi Hernandez souhaite le conserver. Et en parallèle, Erik Ten Hag serait déterminé d’accueillir son compatriote néerlandais à Manchester United.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta se trouve confronté à une situation financière délicate au Barça depuis son élection aux présidentielles en mars 2021. La dette du club blaugrana s’élevait à 1,3Md€ en août dernier, obligeant le FC Barcelone a notamment se séparer de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann, deux joueurs étant grassement payés par le Barça à l’époque. Et afin de retrouver une certaine sérénité économique, Joan Laporta pourrait être contraint de vendre Frenkie de Jong. Doté d’une excellente valeur marchande, De Jong aurait également la cote sur le marché des transferts. Ces derniers temps, il a été question d’intérêts du Bayern Munich et surtout de Manchester United. De quoi pousser le FC Barcelone à songer à se séparer de son international néerlandais de 24 ans sous contrat jusqu’en juin 2026 ?

En public, le Barça veut conserver De Jong…

Pas vraiment à en croire les propos tenus par Xavi Hernandez. Entraîneur du FC Barcelone depuis le mois de novembre dernier, la légende culé a clairement fait savoir en conférence de presse qu’il souhaitait voir Frenkie de Jong évoluer au Barça pendant de nombreuses années encore. « L’avenir de Frenkie De Jong ? Nous n’en avons pas parlé. Frenkie est très important pour moi, le club et il doit marquer une époque avec sa qualité. Il est à un très bon niveau, il doit continuer à marquer, faire des passes décisives. Il peut être l’un des meilleurs milieux de terrain du monde dans les prochaines années. Si ça ne tenait qu’à moi, il continuerait plusieurs années » . Et même son de cloche au sein de l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta. Selon le secrétaire technique Jordi Cruyff, il n’est pas question d’un transfert du milieu de terrain barcelonais pour cet été. « Nous n'allons pas vendre Frenkie de Jong, c'est un joueur très apprécié au sein du club ».

…mais en privé, la réalité économique pourrait rattraper le Barça…