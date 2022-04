Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barça, Real… Leonardo se lance dans une bataille colossale pour Riyad Mahrez !

Publié le 25 avril 2022 à 16h15 par Bernard Colas

Désireux de se renforcer en attaque durant l’intersaison, le PSG aurait coché le nom de Riyad Mahrez. Cependant, la concurrence s’annonce colossale dans ce dossier.

Pour Angel Di Maria, l’aventure parisienne touche à sa fin. En effet, le PSG n’aurait pas l’intention de proposer un nouveau contrat à l’international argentin de 34 ans, libre à l’issue de la saison. Leonardo explore ainsi les pistes pour la succession de l’attaquant, et plusieurs noms sont évoqués, dont ceux d’Ousmane Dembélé (Barcelone) et Riyad Mahrez (Manchester City). D’après L’Équipe , le profil de l’Algérien plaît aux dirigeants parisiens, une tendance confirmée ce lundi par Foot Mercato , mais le PSG n’est pas le seul à lorgner la star de Pep Guardiola.

La concurrence est grande pour Mahrez