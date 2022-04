Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’émir du Qatar fait une offre folle à Kylian Mbappé !

Publié le 25 avril 2022 à 16h45 par Bernard Colas

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé fait durer le suspense pour son avenir, alors que le PSG semble prêt à tout pour le conserver. L’émir du Qatar aurait d’ailleurs formulé une offre colossale à l’international français pour le convaincre de rester.

À quelques semaines de la fin de son contrat, Kylian Mbappé n’a toujours pas tranché pour son avenir. Comme révélé par le10sport.com, le champion du monde tricolore possède déjà un accord moral avec le Real Madrid pour débarquer cet été, mais le joueur de 23 ans reste à l’écoute des arguments avancés par PSG. Le club de la capitale a donc encore une chance de rattraper son retard sur le Real Madrid, et le Qatar ne veut pas la laisser passer. L’état-major du PSG aurait pris les choses en main dans ce dossier stratégique à quelques mois du Mondial 2022, et Tamim Bin Hamad Al Thani pourrait être personnellement impliqué.

« L’offre qu’il a reçue directement de l’émir du Qatar est tellement folle, qu’elle fait réfléchir le clan Mbappé »