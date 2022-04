Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare du très lourd après Kylian Mbappé !

Publié le 25 avril 2022 à 13h45 par Axel Cornic

Le président Florentino Pérez semble confiant concernant l’arrivée de Kylian Mbappé, qui ne devrait toutefois être que le premier d’une longue liste de grandes recrues pour le Real Madrid.

Tout se joue maintenant pour Kylian Mbappé. A un peu plus de deux mois de la fin de son contrat, le Paris Saint-Germain a sorti l’artillerie lourde pour tenter de le prolonger, comme nous vous l’avons expliqué sur le 10sport.com. Sa mère Fayza Lamari a d’ailleurs rencontré Nasser Al-Khelaïfi ainsi que le propriétaire du PSG l’émir du Qatar et s’apprêterait désormais à s’envoler vers l’Espagne, pour y rencontrer le Real Madrid. D’ailleurs, la presse espagnole assure que Mbappé ne devrait pas être le seul grand nom qui pourrait débarquer chez les Merengue cet été...

Mbappé devrait être suivi par Rüdiger, Tchouaméni et Haaland