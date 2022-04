Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Macron, Le Pen… Nouvelles révélations retentissantes sur la vente du club !

Publié le 25 avril 2022 à 18h10 par Bernard Colas

Persuadé que la vente de l’OM sera bientôt officielle, le journaliste Thibaud Vézirian affirme que la réélection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République n’accélèrera pas le processus de rachat. En revanche, une victoire de Marine Le Pen aurait pu relancer ce dossier.

Au fil des mois, les rumeurs et les démentis se sont enchaînés concernant une vente de l’OM. Frank McCourt a déjà assuré qu’il n’envisageait pas de se séparer du club phocéen, tandis que Pablo Longoria travaille déjà sur le prochain mercato. Pourtant, le bruit court toujours à Marseille que l’OM passera prochainement sous pavillon saoudien, et le journaliste Thibaud Vézirian continue d’avoir confiance sur l’issue de ce feuilleton. « Pourquoi vous avez entendu parler de la vente ? Parce que ça y est, ça a fait son chemin et ça fait parler jusque chez vous (les supporters, NDLR), et non plus seulement dans le milieu des affaires et du foot. Ça se confirme de partout », a-t-il indiqué ce dimanche. Néanmoins, le journaliste précise que la réélection d’Emmanuel Macron, supporter revendiqué de l’OM, n’influencera pas ce dossier, mais la donne aurait pu être radicalement différente en cas de victoire de Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle dimanche.

« Si Marine Le Pen avait été élue, il y aurait pu avoir des problèmes »