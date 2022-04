Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour la vente de l'OM, c'est déjà plié !

Publié le 25 avril 2022 à 14h30 par Bernard Colas

Malgré les démentis du clan McCourt, Thibaud Vézirian continue d’affirmer que l’OM sera bien vendu prochainement. Le journaliste en a d’ailleurs rajouté une couche après la victoire du club phocéen contre Reims (1-0).

Depuis deux ans, l'hypothétique vente de l’OM fait parler dans la cité phocéenne, un sujet principalement porté par le journaliste Thibaud Vézirian, assurant depuis longtemps que le rachat du club est déjà bouclé par les Saoudiens malgré les nombreux démentis venus du clan McCourt et du propriétaire de l’OM lui-même. « J'en ai marre de le répéter, mais je le dis une dernière fois : l’OM n'est pas à vendre ! Toutes les rumeurs au sujet d’une vente ou d'une ouverture du capital sont des fake news. Nous avons l’argent qu'il faut et je suis là pour l'OM ! », a répété l’homme d’affaires américain en juin dernier. Pourtant, cela n’empêche pas Thibaud Vézrian d’assurer avec aplomb que l’OM va bel et bien passer sous pavillon saoudien prochainement. Des rumeurs qui sont réapparues ces derniers jours, puisque le groupe de supporters des MTP aurait été prévenu d’un rachat futur de l’écurie marseillaise. Un sujet sur lequel Thibaud Vézirian a été interrogé ce dimanche soir sur sa chaîne YouTube .

« La vente de l’OM ? Ça se confirme de partout »