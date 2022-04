Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le premier gros coup estival d'Ancelotti est déjà identifié !

Publié le 25 avril 2022 à 12h30 par Bernard Colas mis à jour le 25 avril 2022 à 12h34

Alors que Thomas Tuchel a acté ce dimanche le départ d'Antonio Rüdiger, l'avenir de l'international allemand semble ne faire aucun doute. En effet, le Real Madrid aurait conclu un accord verbal avec le joueur de Chelsea, également courtisé par le PSG.

En voyant débarquer Thomas Tuchel à Chelsea, Antonio Rüdiger ne s’imagineait surement pas revenir sur le devant de la scène comme cela. Et pourtant. Depuis l’arrivée de l’Allemand sur le banc des Blues, le défenseur de 29 ans s’est imposé comme l’un des cadres de l’équipe londonienne, de quoi susciter des convoitises à l’approche de la fin de son contrat. Ces derniers mois, plusieurs cadors européens ont été cités parmi les prétendants à Antonio Rüdiger, dont le PSG, à l’affût de la moindre opportunité en vue de la saison prochaine. Leonardo aurait déjà approché l’entourage du joueur, et le dossier va désormais s’emballer après l’annonce de Thomas Tuchel dimanche sur ce dossier. « La situation est qu'il veut quitter le club. Il m'en a informé lors d'une conversation privée. Nous avons tout donné - le club et moi - mais nous ne pouvions plus nous battre à cause des actions , a regretté l’ancien coach du PSG, s’avouant vaincu après les sanctions décidées contre Chelsea et Roman Abramovich, ancien propriétaire, à la suite du conflit entre l’Ukraine et la Russie. Sans les sanctions, nous pourrions au moins continuer à nous battre, mais nous avons les mains liées. Nous ne le prenons pas personnellement. C'est sa décision. » Le PSG voit donc une fenêtre s’ouvrir pour Antonio Rüdiger, mais pour Leonardo, la bataille semble déjà perdue.

C’est quasi bouclé entre Rüdiger et le Real