Mercato - PSG : Donnarumma et Navas bientôt fixés ? La réponse !

Publié le 25 avril 2022 à 19h45 par Axel Cornic

Gianluigi Donnarumma a clairement expliqué vouloir poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain, mais aucune décision ne semble encore avoir été prise concernant sa concurrence avec Keylor Navas.

Plus jamais ça. Alors qu’ils assurent entretenir de bonnes relations, les deux gardiens du Paris Saint-Germain ont décidé de sortir du silence et mettre la presse sur Leonardo, lui demandant de trancher pour un titulaire. Keylor Navas avait déjà expliqué que cette situation ne pouvait pas continuer après la victoire sur le SCO Angers (0-3) et Gianluigi Donnarumma lui a emboité le pas tout récemment, après le match nul face au RC Lens (1-1). « Je suis ici pour être titulaire » a déclaré l’international italien du PSG. « Comme je l'ai déjà dit, ce fut une année d'acclimatation pour moi : il n'a pas été facile de changer de langue et d'habitudes. J'ai une excellente relation avec Navas mais, comme il l'a également dit, il n'a pas été facile de vivre cette compétition. Les choses doivent absolument changer ».

Aucune décision ne sera prise... pour le moment