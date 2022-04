Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Di Maria dictée par l’avenir de Leonardo ?

Publié le 25 avril 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 25 avril 2022 à 17h37

Annoncé comme étant un potentiel successeur d’Angel Di Maria, Riyad Mahrez pourrait ne pas débarquer au PSG si Leonardo perdait son titre de directeur sportif du Paris Saint-Germain. Explications.

Alors que le mercato estival arrive à grands pas, le départ d’Angel Di Maria se rapproche tout autant. En effet, alors que son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain, L’Équipe a bien fait savoir que Leonardo ne comptait pas lui proposer d’offre de prolongation comme ce fut le cas la saison passée. En effet, le directeur sportif du PSG compterait passer à autre chose. Et ce serait la raison pour laquelle Leonardo aurait ouvert les dossiers Ousmane Dembélé ou encore Riyad Mahrez dans l’optique de pouvoir au mieux préparer la succession de celui qui est surnommé El Fideo . RMC Sport dévoilait ces dernières semaines que la priorité du PSG pour oublier Di Maria n’était autre qu’Ousmane Dembélé qui pourrait lui aussi bénéficier du statut d’agent libre, à condition qu’il ne finisse pas par prolonger son contrat au FC Barcelone. Néanmoins, le directeur sportif Leonardo travaillerait cependant sur le dossier Riyad Mahrez.

Une concurrence folle pour Mahrez

Et ce n’est pas Foot Mercato qui affirmera le contraire. Cela fait à présent quelque temps que le nom dr Riyad Mahrez est lié au PSG. Le média a affirmé ce lundi que Mahrez aurait la cote sur le marché et ne ferait pas seulement tourner la tête du comité de direction du PSG. En plus du club de la capitale, le Real Madrid et le FC Barcelone auraient également des vues sur l’international algérien et il en serait de même pour le Milan AC. Alors qu’une qualification en Ligue des champions est déjà acquise pour le club rossoneri, le Milan AC pourrait être racheté par Investcorp . Pour redessiner les contours de l’effectif du club lombard, le profil de Mahrez serait particulièrement apprécié de l’autre côté des Alpes. Mais qu’en est-il du PSG ?

Une arrivée de Mahrez dépendante de l’avenir de Leonardo ?