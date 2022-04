Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une fenêtre de tir pour Riyad Mahrez !

Publié le 25 avril 2022 à 17h10 par Thomas Bourseau

Bien qu’il semble être indispensable à Pep Guardiola ces derniers temps dans son onze de départ à Manchester City, Riyad Mahrez n’aurait toujours pas concrètement discuté avec les Skyblues d’une prolongation pour son contrat courant jusqu’en juin 2023. Une aubaine pour le PSG ?

En marge du prochain mercato, le PSG pourrait enregistré plusieurs départs dont ceux de Kylian Mbappé et d’Angel Di Maria pour qui les contrats respectifs arriveront à expiration le 30 juin. Afin de remplacer Di Maria, le comité de direction du Paris Saint-Germain semble déjà avoir pris la décision d’attirer Riyad Mahrez comme Foot Mercato l’a fait savoir ce lundi. L’intérêt du PSG a bel et bien été souligné par le média qui n’a pas manqué de faire part de la présence du Real Madrid, du FC Barcelone ainsi que du Milan AC pour l’ailier de Manchester City qui est entré dans les ultimes mois de son contrat chez les Skyblues .

Mahrez n’a toujours pas ouvert les discussions avec City pour prolonger !