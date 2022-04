Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dénouement approche pour cette piste XXL de Pérez !

Publié le 25 avril 2022 à 17h00 par Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Antonio Rüdiger va bien quitter Chelsea cet été. De ce fait, l'international allemand se serait grandement rapproché du Real Madrid ces derniers jours. Et le dénouement serait d'ailleurs proche dans ce dossier.

En vue de la saison prochaine, le Real Madrid aimerait accueillir un nouveau défenseur de qualité au sein de ses rangs pour prêter main forte à David Alaba, Eder Militao et Nacho Fernandez. Dans cette optique, Florentino Pérez scruterait avec attention le marché des transferts à la recherche d’une bonne affaire. Et ces derniers jours, le président madrilène aurait grandement progressé sur le dossier d’Antonio Rüdiger. En fin de contrat en juin prochain, l’Allemand va bien faire ses valises cet été comme l’a confirmé Thomas Tuchel. D’ailleurs, un transfert du joueur de Chelsea vers le Real Madrid se dessinerait de plus en plus.

Rüdiger va s’engager pour les quatre prochaines années avec le Real Madrid