Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’emballe dans ce gros dossier de Leonardo !

Publié le 25 avril 2022 à 16h10 par Axel Cornic

Sergej Milinkovic-Savic attise de plus en plus de convoitises et après le PSG et Manchester United, c’est un autre gros club européen qui aurait décidé de passer à l’action.

Après des nombreux départs ratés, Sergej Milinkovic-Savic devrait enfin quitter la Lazio à la fin de la saison. La presse italienne assure qu’un bon de sortie aurait été accordé au milieu de terrain, avec la Lazio qui a d’ailleurs vu les chances de disputer la Ligue des Champions se réduire grandement après la défaite face à l’AC Milan ce dimanche (1-2). Son agent Mateja Kezman aurait déjà eu des contacts avec le Paris Saint-Germain et Manchester United, tandis que la Juventus regarderait ce dossier de loin pour le moment. L’idée serait de présenter une offre officielle du PSG ou encore d’United dès la première dizaine du mois de mai, afin que la Lazio puisse faire son choix.

Le Bayern Munich entre dans la danse