Mercato : Arsenal fonce sur Osimhen !

Publié le 25 avril 2022 à 15h07 par La rédaction mis à jour le 25 avril 2022 à 15h12

Pour pallier le probable départ d’Alexandre Lacazette en fin de saison, Arsenal est intéressé par Victor Osimhen. Mais les négociations sont à l’arrêt.