Mercato - Real Madrid : Ça se confirme pour cet indésirable d’Ancelotti !

Publié le 25 avril 2022 à 14h00 par Axel Cornic mis à jour le 25 avril 2022 à 14h16

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Isco devrait vraisemblablement quitter le Real Madrid à la fin de la saison.

Il est loin le temps ou Isco était considéré comme l’un des meilleurs numéros 10 d’Europe. Handicapé par les blessures, l’Espagnol a totalement perdu sa place dans le dispositif de Carlo Ancelotti, subissant de plein fouet l’explosion de Vinicius Jr et la concurrence du trio inamovible Casemiro-Kroos-Modric. Un départ a ainsi semblé prendre forme depuis quelques mois, sachant que cela pourrait permettre au Real Madrid d’économiser un salaire net de 6M€ par an... pas négligeable alors que la presse espagnole parle d’un mercato estival colossal avec les arrivées de Kylian Mbappé, d’Antonio Rüdiger ou encore d’Erling Haaland.

Direction le Bétis Séville pour Isco